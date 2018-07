Europa FM te lleva al Sónar 2012

Consigue abonos y entradas para el Sónar 2012. El festival de música avanzada y arte multimedia celebra su 19ª edición los días 14, 15 y 16 de junio con un amplio cartel donde se incluyen artistas internacionales como Fatboy Slim , New Order , The Roots , Richie Hawtin , Hot Chip o deadmau5 .

Sónar es un festival pionero en su formato que se ha convertido en un referente internacional gracias a su cuidada oferta cultural que combina lo lúdico con lo artístico.

Este año el festival de música avanzada y arte multimedia se celebra en Barcelona los días 14, 15 y 16 de junio con una propuesta que se divide entre Sónar de día, que incluye conciertos, showcases, zona para profesionales y área expositiva; y Sónar de noche, donde se presentan los principales artistas internacionales de la música electrónica.

Más de 80.000 personas disfrutarán de un amplio cartel de artistas y DJ's internacionales líderes de las tendencias musicales y de la creación new media de nuestro tiempo entre los que se encuentran New Order, The Roots, Richie Hawtin, Hot Chip, deadmau5, Amon Tobin, Metronomy, Friendly Fires o Simian Mobile Disco.

