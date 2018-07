Europa FM te lleva al Sónar 2013

Sónar Barcelona cumple su 20º Aniversario con una programación que reafirma y celebra su personalidad que se presenta en clave de celebración.

Combinando una selección de grandes clásicos, las nuevas propuestas de la música de baile y la habitual vocación experimental del festival que completan un cartel de más de 130 actuaciones donde destacan artistas internacionales como Kraftwerk, Pet Shop Boys, Skrillex, Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin presentando ENTER, Baauer, Diplo, Major Lazer, Luciano, EC Banger 10, Jurassic 5, Two Door Cinema Club, Soulwax, Hot Natured así como lo mejor de la escena nacional, entre muchos otros.

Una de las novedades de esta edición es la nueva sede de Sónar de Día, que tras 19 años en las instalaciones del CCCB, el MACBA y sus aledaños, el festival traslada su sede diurna a los recintos de Fira Montjuïc, en la Plaça d’Espanya. Esta nueva ubicación con espacios más amplios facilitarán una óptima circulación del público y los profesionales.

Si quieres asistir a esta edición de Sónar 2013 Europa FM inicia un concurso desde el 13 hasta el 31 de mayo donde regalamos abonos completos y entradas dobles para la noche del viernes y del sábado.

Del 13 al 19 de mayo regalamos cinco abonos completos para el Sónar 2013 y del 20 al 26 de mayo regalamos 5 entradas dobles para la noche del viernes. Si no has tenido suerte no te preocupes. Porque esta semana, desde el lunes 27 al viernes 31 de mayo regalamos cinco entradas dobles para la noche del sánado.

Cada día publicaremos una pregunta relacionada con el festival, envía tu respuesta rellenando el formulario que aparece a la derecha de esta noticia y el lunes 3 de junio publicaremos el nombre de los ganadores. ¡Mucha suerte!

Además, también podrás ganar entradas para el Sónar 2013 en Ponte A Prueba.

