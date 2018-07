Día James Blunt en Europa FM

James Blunt publica Moon Landing, su cuarto álbum de estudio. Bonfire heart es la canción escogida como primer single de este nuevo trabajo, una balada con toques folk.

Moon Landing ha sido producido por Tom Rothrock, el mismo que se encargó de la producción del exitoso Back To Bedlam y su sucesor All The Lost Souls.

Coincidiendo con el lanzamiento de Moon Landing, en Europa FM celebramos el Día James Blunt el martes 22 de octubre regalando un Mini Jambox de Jawbone cada hora. Gracias a su reducido tamaño lo puedes llevar siempre contigo y disfrutar de un sonido excepcional donde más te apetezca. Películas, series, videojuegos, música e incluso llamadas cobran vida directamente desde tu teléfono, tablet o nube. Alto, claro y sin cables.

Regalamos un Mini Jambox de Jawbone cada hora en punto durante la fórmula entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Para ganarlo tienes que estar atent@ a las indicaciones del locutor y llamar al 902 10 32 62. También tendrás la oportunidad de ganar un Mini Jambox de Jawbone en los programas Euroclub, Ponte A Prueba y La Noche Es Nuestra.

Si quieres conseguir el Mini Jambox de Jawbone de EuropaFM.com contesta la siguiente pregunta: ¿A través de qué dos estados americanos viaja James Blunt en el vídeo de 'Bonfire Heart'? Envía tu respuesta rellenando el formulario que aparece a la derecha de esta noticia y consigue tu Mini Jambox de Jawbone.

Ganadores Fórmula:

David Martín (Sevilla)

Carmen Reyes (Huelva)

Maite García (Seseña - Toledo)

Cristina Antonaya (Benidorm - Alicante)

Javier Catellano (Jávea - Alicante)

Miguel Ángel Pariente (Madrid)

Víctor Paz (Vigo - Pontevedra)

Isabel Manzanero (Toledo)

Gerardo Colmensana (Vizcaya)

Alberto Pazos (Pontevedra)

Ganador Euroclub: Marta Largo (Madrid)

Ganador Ponte A Prueba: David Guerrero (Barcelona)

Ganador La Noche Es Nuestra: Aurora Zatla Saavedra (Murcia)

Ganador EuropaFM.com: Lucia Personat (Borriol - Castellón de la Plana)