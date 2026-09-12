¿Qué se sabe de la maternidad de Lady Gaga? La verdad y los rumores sobre su hijo con Michael Polansky

Lady Gaga (40) y su prometido Michael Polansky (42) han sido padres de su primer hijo. Así lo han confirmado los portales Page Six y People tras la publicación de varias fotografías donde los estadounidenses aparecen paseando con el bebé por las calles del norte de California.

Más allá de esta información, se desconocen los detalles de esta historia. Ni la cantante ni el empresario dieron pistas al respecto antes de la revelación de estas imágenes, donde Gaga aparece llevando a un bebé en un fular de porteo a la altura de su pecho.

La noticia ha llegado por sorpresa y los datos escasean. De momento, se desconoce el nombre, el sexo o la fecha de nacimiento del pequeño. Los representantes no han querido dar información, lo que mantiene el misterio alrededor de la noticia.

La pareja ha mantenido un perfil mediático bajo desde su aparición en los Premios Grammy 2026 en febrero, despertando así especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Pero nada más lejos de la realidad.

Lady Gaga llevaba sin aparecer públicamente desde agosto, cuando se la vio haciéndose una foto con un fan. Antes, fue vista en un evento celebrado en Los Ángeles en mayo. Su gira, The Mayhem Ball, terminó en abril. En ningún momento se habló de un posible embarazo.

Aunque la cantante mantiene silencio, sí habló de su deseo de ser madre a finales de 2025: "Me gustaría hacer muchas cosas. Todas estas posibilidades están abiertas. Pero lo que realmente quiero es ser mamá. Espero que ese sea mi próximo papel protagonista", dijo en The Late Show with Stephen Colbert.

Las especulaciones en redes sociales

El misterio alrededor de la maternidad de Lady Gaga ha generado numerosos rumores en las plataformas sociales. Muchos usuarios apuntan a un posible caso de gestación subrogada, mientras otros defienden que la artista podría haber escondido su embarazo o que la pareja podría haber adoptado.

Lo cierto es que todo esto son solo teorías. Oficialmente, Lady Gaga confesó que quería ser madre. Según varios portales fiables, por fin ha cumplido su deseo junto a su prometido, el empresario estadounidense Michael Polansky. Lo demás, a falta de más detalles, son especulaciones.

La pareja comenzó su historia de amor en 2019. Cinco años después, en julio de 2024, se hizo público su compromiso de matrimonio, aunque la información disponible apunta a que todavía no se han casado.