Harry Styles anuncia dos conciertos en el Metropolitano de Madrid en 2027: fechas y venta de entradas

Harry Styles ha anunciado lo que todo el mundo esperaba: la gira Together, Together tendrá una segunda parte con parada incluida en España.

El artista continúa recorriéndose algunos escenarios de todo el mundo con el tour de presentación de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally. En un primer momento optó por el formato residencias en ciudades como Ámsterdam, Londres, Ciudad de México, Nueva York y Sídney, pero ahora extiende la gira.

Horas después de anunciar a sus fans más acérrimos que pronto vendrían nuevas fechas de la gira, Styles hace realmente felices a sus seguidores españoles al anunciar dos conciertos en España, concretamente en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid: el artista aterrizará en la capital los días viernes 30 y sábado 31 de julio de 2027.

Parece que será la única ciudad española por la que pasará el intérprete de Watermelon Sugar en esta extensión de la gira. Además, el británico estará acompañado en sus shows en España por la cantautora Feist.

Preventa y venta de entradas para los conciertos de Harry Styles

Las entradas para los conciertos de Harry Styles se pueden adquirir en dos oportunidades:

Preventa AMEX: lunes 14 de septiembre a las 9h

Venta general: lunes 14 de septiembre a las 16h desde livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

Todos los conciertos de Harry Styles en 2027

Además de por España, Harry Styles se dejará ver por otros países de América y Europa, repitiendo en 2027 en su ciudad natal: