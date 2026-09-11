Setlist de Aitana para sus conciertos en Madrid: las canciones del 'Cuarto Azul World Tour', en orden
Aitana interpreta más de 20 canciones durante unas dos horas. Ese es el resumen de los conciertos de su gira Cuarto Azul World Tour, que ahora aterriza en el Movistar Arena de Madrid con cuatro noches que prometen ser una fusión de baile, fiesta, nostalgia e intimidad.
Concierto de Aitana en Madrid: a qué hora es y cómo llegar al Movistar Arena
Quiénes son las teloneras de Aitana para sus cuatro conciertos en Madrid
Tras cuatro conciertos en Barcelona, Aitana llega a Madrid con otros cuatro espectáculos como parte del Cuarto Azul World Tour. La artista actúa en el Movistar Arena el 11, 12, 14 y 15 de septiembre, marcando así la etapa final en España de su gira, que terminará el 19 de septiembre en Bilbao antes de continuar en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
El espectáculo de Aitana es una montaña rusa de emociones. Entre la nostalgia, la vulnerabilidad y el baile, la artista interpreta más de 20 canciones durante unas dos horas y media. Entre el repertorio de Madrid destacan éxitos como Mon Amour - Remix, Los Ángeles o Vas a quedarte, aunque sobre todo canta temas del álbum que da nombre a la gira: Cuarto azul (2025).
De esta forma, el setlist incluye títulos como 6 DE FEBRERO, SEGUNDO INTENTO, TRANKIS, CUANDO HABLES CON ÉL, DESDE QUE YA NO HABLAMOS, LA CHICA PERFECTA, CONEXIÓN PSÍQUICA o la canción del verano: SUPERESTRELLA.
Setlist del 'Cuarto Azul World Tour'
- 6 DE FEBRERO
- SEGUNDO INTENTO
- DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI
- NO TE HAS IDO Y YA TE EXTRAÑO
- + (MÁS)
- TRANKIS
- CUARTO AZUL
- CUANDO HABLES CON ÉL
- Los Ángeles
- miamor
- AQYNE
- 24 Rosas
- GRAN VÍA
- DESDE QUE YA NO HABLAMOS
- MÚSICA EN EL CIELO
- Vas a quedarte
- Mon Amour - Remix
- LAS BABYS
- EN EL CENTRO DE LA CAMA
- EX EX EX
- LÍA
- LA CHICA PERFECTA
- CONEXIÓN PSÍQUICA
- SUPERESTRELLA