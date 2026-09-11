Setlist de Aitana para sus conciertos en Madrid: las canciones del 'Cuarto Azul World Tour', en orden

Tras cuatro conciertos en Barcelona, Aitana llega a Madrid con otros cuatro espectáculos como parte del Cuarto Azul World Tour. La artista actúa en el Movistar Arena el 11, 12, 14 y 15 de septiembre, marcando así la etapa final en España de su gira, que terminará el 19 de septiembre en Bilbao antes de continuar en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El espectáculo de Aitana es una montaña rusa de emociones. Entre la nostalgia, la vulnerabilidad y el baile, la artista interpreta más de 20 canciones durante unas dos horas y media. Entre el repertorio de Madrid destacan éxitos como Mon Amour - Remix, Los Ángeles o Vas a quedarte, aunque sobre todo canta temas del álbum que da nombre a la gira: Cuarto azul (2025).

De esta forma, el setlist incluye títulos como 6 DE FEBRERO, SEGUNDO INTENTO, TRANKIS, CUANDO HABLES CON ÉL, DESDE QUE YA NO HABLAMOS, LA CHICA PERFECTA, CONEXIÓN PSÍQUICA o la canción del verano: SUPERESTRELLA.

Setlist del 'Cuarto Azul World Tour'