Los mejores vídeos del concierto de Aitana en Madrid: de '6 de febrero' a 'Superestrella'

Aitana está brillando con sus cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid como parte de la gira Cuarto Azul World Tour. Con todas las entradas agotadas, la artista ha celebrado este viernes 11 de septiembre el primer show, el cual transita del baile y la fiesta al intimismo y la emoción.

A través de este espectáculo, la artista encuentra el equilibrio perfecto entre ser una superestrella y mostrarse como una persona humana con miedos. Así lo canta en temas como Cuarto azul o La chica perfecta ante más de 17.000 personas.

A continuación, desde Europa FM condensamos las casi dos horas de concierto a través de los mejores vídeos de la noche al ritmo de éxitos como 6 de febrero, miamor, Conexión psíquica o Superestrella.

'6 de febrero'

Fundida en un conjunto celeste y unas botas a juego, Aitana empieza el show tumbada en su cama al ritmo de 6 de febrero. Al lado, se percibe el libro recomendado de la noche: Reina del grito: Un viaje por los miedos femeninos, de Desirée de Fez.

Aitana en el Movistar Arena de Madrid | GIM / GTRES

'Duele un montón despedirme de ti' con Jay Wheeler

Tras Segundo intento, la catalana ha sorprendido en esta primera fecha al subir al escenario al cantante puertorriqueño Jay Wheeler, con quien ha interpretado su colaboración Duele un montón despedirme de ti. "Soy muy fan tuya. Me encanta la voz que tienes. Me dice mi padre antes: 'Canta superbién'. Y yo: 'Claro, ¿qué te pensabas?' Cantas superbién", le ha dicho Aitana al terminar su dueto.

Aitana en Madrid | GIM / GTRES

Su interacción con el público

Justo después, Aitana ha pronunciado el primer discurso de la noche: "Nací en Barcelona, pero llevo viviendo en Madrid nueve años y quería daros las gracias porque me hacéis sentir en casa", ha dicho mientras ha enseñado un montaje creado por un fan donde aparece vestida de chulapa.

La emoción de 'Cuarto azul'

Tras la tristeza buenrollera de Trankis, la artista se tumba en la cama con las cortinas echadas para crear un espacio íntimo y transportar al Movistar Arena hasta la habitación que la vio crecer. Allí intepreta Cuarto azul, el tema más sincero de su álbum homónimo de 2025. "Quiero volver donde crecí, por favor / No quiero viajes entre las estrellas / Yo nunca me consideré una de ellas / Me cuesta tanto desaparecer / Mejor me voy para poder volver", dice el estribillo.

Aitana en Madrid | Mariano Regidor / Getty Images

'miamor' y el dance break de 'Toxic'

La energía cambia con el momento más sensual de la noche con miamor, donde el escenario se tiñe de rojo y los gritos del público se escuchan más fuertes que nunca durante su polémico y conocido dance break, con el que en 2023 confirmó su madurez personal y profesional al mostrar no solo su deseo amoroso, sino también sexual. A este momento se une el nuevo dance break incluido para el Cuarto Azul World Tour, donde Aitana posa al ritmo de Toxic de Britney Spears.

Aitana en Madrid | Mariano Regidor / Getty Images

La improvisación de '= (IGUAL)'

Uno de los momentos más bonitos de la noche llega cuando Aitana se anima a interactuar con el público. En este primer concierto, la artista ha retado al Movistar Arena a cantar un tema fuera del repertorio: = (IGUAL). "Es una canción a la que tengo mucho cariño. Supongo que en algún momento la volveré a añadir, o no. También es bonito que las cosas sean orgánicas", ha sentenciado en un nuevo alegato a favor de la espontaneidad.

Aitana en Madrid con sus bailarines | Eduardo Parra / Europa Press

'La chica perfecta'

Para la actuación de La chica perfecta, Aitana y sus bailarines interpretan una coreografía irónica y teatral que recrea el empoderamiento de la letra: "Ella se ha cansado de sentir que pertenece a todos / Cuando es solo de ella / Ella no quiere ser la chica perfecta".

Aitana en el Movistar Arena de Madrid | Aldara Zarraoa / WireImage vía Getty Images

'Superestrella'

Antes del final, el público ha coreado "Superestrella" como ovación a Aitana y como última petición, pues acto seguido ha empezado a sonar el tema con otra coreografía teatral junto a sus bailarines.