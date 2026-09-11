Vota por tu favorito de la semana en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales' | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡Buscamos nuevos miembros a la galería con pueblos más molones de España!

Tras la reciente incorporación de Villablino (León) a la selección rural de Cuerpos especiales, toca abrir de nuevo las votaciones. Esta semana compiten cinco localidades de rincones muy distintos para hacerse un hueco en nuestra lista. ¿A cuál le das tu la victoria?

El primer candidato de la semana nos llevó a Albacete y más en concreto a Abengibre, que presume de tener unos lavaderos públicos que este año han cumplido 100 años. De ahí a Brunete, en Madrid, famosa por la ruta de los búnkeres de la Guerra Civil española.

La siguiente parada fue Aroche, en Huelva, conocida por el yacimiento de la ciudad romana de Arucci Turobriga, única ciudad romana visitable de la provincia. Y el jueves fuimos a Aliaga, en Teruel, con un monolito gigante llamado La Porra por el que llaman a los habitantes 'porrinos'.

Para despedir la semana, el viernes viajamos al Fuente El Fresno (Ciudad Real), con un retablo barroco de 1737 en la Iglesia de Santa Quiteria y una romería nada menos que en diciembre.

¿Cuál de los cinco merece ganar? Vota por tu favorito y descubre el lunes al ganador de la semana. Y si quieres que tu pueblo también participe, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.