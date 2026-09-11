Vota por tu favorito de la semana en la nueva encuesta de 'Pueblos especiales'
Después de la victoria de Villablino en la primera semana de concurso de Pueblos especiales, ahora toca seguir con la búsqueda de las localidades más molonas de España. Esta semana compiten cinco de rincones muy distintos de España. ¿Cuál merece la victoria? Descubre a las candidatas y vota en la encuesta de Cuerpos especiales.
La lista de ganadores de los pueblos más molones de España de 'Cuerpos especiales'
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¡Buscamos nuevos miembros a la galería con pueblos más molones de España!
Tras la reciente incorporación de Villablino (León) a la selección rural de Cuerpos especiales, toca abrir de nuevo las votaciones. Esta semana compiten cinco localidades de rincones muy distintos para hacerse un hueco en nuestra lista. ¿A cuál le das tu la victoria?
El primer candidato de la semana nos llevó a Albacete y más en concreto a Abengibre, que presume de tener unos lavaderos públicos que este año han cumplido 100 años. De ahí a Brunete, en Madrid, famosa por la ruta de los búnkeres de la Guerra Civil española.
La siguiente parada fue Aroche, en Huelva, conocida por el yacimiento de la ciudad romana de Arucci Turobriga, única ciudad romana visitable de la provincia. Y el jueves fuimos a Aliaga, en Teruel, con un monolito gigante llamado La Porra por el que llaman a los habitantes 'porrinos'.
Para despedir la semana, el viernes viajamos al Fuente El Fresno (Ciudad Real), con un retablo barroco de 1737 en la Iglesia de Santa Quiteria y una romería nada menos que en diciembre.
¿Cuál de los cinco merece ganar? Vota por tu favorito y descubre el lunes al ganador de la semana. Y si quieres que tu pueblo también participe, manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón.
Vota por tu favorito de la semana en la encuesta de Pueblos especiales
- 1
Aroche (Huelva)
Población - 3.000 habitantes | Reclamo - yacimiento de ciudad romana de Arucci Turobriga, única ciudad romana visitable de Huelva | Otras cosas típicas - el castillo almohade con una plaza de toros en el interior, la salchicha arochena (hecha con aguardiente) | Gentilicio - arocheno/a
- 2
Aliaga (Teruel)
Población - 340 habitantes | Reclamo - La Porra, un monolito gigante por el que llaman a los habitantes 'porrinos' | Otras cosas típicas - Parque Geológico de Aliaga, el primero de España; Iglesia de San Juan, Ermita de La Zarza | Gentilicio - aliaguino/a
- 3
Abengibre (Albacete)
Población - 753 habitantes | Reclamo - los lavaderos que este año se ha cumplido 100 años | Otras cosas típicas - la Iglesia de San Miguel Arcángel, el Pino de Juan Molinera con 400 años de antigüedad, los gossips por estar cerca de Fuentealbilla yel buen ambiente que se genera en agosto cuando se llena de gente por las vacaciones | Gentilicio - abengibreño o abengibreña
- 4
Brunete (Madrid)
Población - 11.200 habitantes | Reclamo - la Plaza Mayor, punto de unión de los vecinos que reconstruyeron los esclavos de la guerra | Otras cosas típicas - la ruta de los búnkeres de la guerra, su ubicación a 30 kilómetros de Madrid, la fiesta y el bar que hace los mejores torreznos de la zona | Gentilicio - brunetense
- 5
Fuente el Fresno (Ciudad Real)
Población - 3.000 habitantes | Reclamo - la Iglesia de Santa Quiteria, con un retablo barroco de 1737 | Otras cosas típicas - las fiestas de interés turístico regional y famosas, entre otras cosas, por la fiesta de la harina, la romería de los tomillos y las gachas manchegas | Gentilicio - fuentero o fuentera