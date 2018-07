Regalamos ordenadores HP Pavilion x360 con Meghan Trainor

Después de su exitazo All about that bass, Meghan Trainor lanza su álbum debut Title el 13 de enero. Para celebrarlo en Levántate y Cárdenas regalamos cada día desde el lunes 12 al viernes 16 de enero un ordenador portatil HP Pavilion x360. ¡Te explicamos cómo conseguirlo!

Tras el imparable éxito mundial de su single de debut All About That Bass, considerado por muchos la canción del año, la joven estrella pop Meghan Trainor publica su flamante álbum de debut Title el 13 de enero.

Sin duda All About That Bass ha sido la canción revelación del año en todo el mundo gracias a su frescura, autenticidad y a su mensaje que invita a liberarse de complejos y por la que ha recibido una nominación a los premios Grammy 2015 a la mejor canción y grabación del año. Además, ha publicado su segundo single Lips are movin que ya está siendo otro nuevo éxito.

Para celebrar el lanzamiento de Title, en Levántate y Cárdenas regalamos desde el lunes 12 al viernes 16 de enero un ordenador portátil HP Pavilion x360 cada día. Su bisagra de 360 grados tienes una flexibilidad total para mover la pantalla pudiéndolo convertir en una tablet para adaptarlo a todas tus necesidades gracias a su tecnología táctil. Además incluye tecnología Beats Audio para obtener el mejor y más sorprendente sonido para que puedas escuchar listas de radio ilimitadas durante 12 meses con HP Connected Music.

Para conseguir el tuyo tan sólo debes comentar en Twitter cómo piensas romper las reglas en 2015 mediante el hashtag #RompeLasReglasMeghanTrainor. Cada día el equipo de Levántate y Cárdenas escogerá el mejor comentario de cada día y será el ganador del portátil HP Pavilion x360.

Ganador Lunes: Julián LaTorre (Jaén)

Ganador Martes: Javier Moreno (Sevilla)

Ganador Miércoles: Xavi Hernández (Almassora - Castellón)

Ganadora Jueves: Teresa Rovira (Cervelló - Barcelona)

Ganador Viernes: Sheila del Valle (Grañón - La Rioja)