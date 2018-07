Nueva batalla musical

Nuestra colaboradora Mónica Carrillo y nuestro presentador Javier Limón han recomendado música con historia en la batalla de esta semana. When She's gone de Brett Dennen, Lobo López de Kiko Veneno, El incendio de Sidonie o Ashes to ashes de David Bowie son algunas de los temas que hemos podido escuchar en Un lugar llamado mundo.