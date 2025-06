Shakira invita a Manuel Turizo a su concierto de Miami para cantar 'Copa Vacía'

Shakira no deja de sorprender a sus fans y, desde que empezó el periplo estadounidense de Las Mujeres Ya No Lloran Tour, no ha dejado de llamar a amigos para unirse a sus conciertos.

Alejandro Sanz fue el primer invitado en el concierto de Charlotte (Carolina del Norte) y repitió este fin de semana en Miami, donde la colombiana hizo SOLD OUT viernes y sábado.

El madrileño se subió al escenario del Hard Rock Stadium de Miami Gardens para cantar juntos La Tortura, su primera colaboración que cumple 20 años, y demostró complicidad y mucha química con la cantante. La misma que derrochó Manuel Turizo, primer invitado de la noche, que se sumó a Shakira para cantar juntos por primera vez en directo su canción Copa Vacía, estrenada en enero de 2023. Los gritos del público al verlos aparecer juntos casi silenciaron a los cantantes.

Manuel Turizo, que forma parte del reciente disco de Alejandro Sanz ¿Y ahora qué?, se mostró encantado de participar en el concierto y no dudó en decirlo en sus redes al terminar. "Shakira, gracias por invitar a MT a romper contigo❤️‍🔥", escribió el colombiano al compartir una serie de fotos de ambos en el concierto del sábado, al que también se unió Bizarrap.

El producto argentino cerró la segunda noche en Miami y, de esta forma, todos los hombres solistas que forman parte del tracklist del álbum Las Mujeres Ya No Lloran han participado ya en la gira de Shakira: Rauw Alejandro, Ozuna, Bizarrap y Manuel Turizo.

Faltarían en sumarse las artistas femeninas —Cardi By Karol G— aunque todavía quedan mucha gira por delante. El 11 de junio Shakira vuelve a subirse al escenario en Arlington y, tras este show, le quedarían otros cuatro. El último de su gira por EEUU está previsto el 30 de junio en San Francisco.