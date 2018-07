Nueva batalla musical

Mónica Carrillo y Javier Limón han disputado otra semana más su particular batalla musical. Esta vez la premisa ha sido la música de cantantes enmascarados por su puesta en escena. Mónica Carrillo ha recomendado la música de Kiss, The cure y Emmy. Por su parte Javier Limón ha apostado por las canciones de Siouxsie & the Banshees, Gorilas y Martirio. ¿Quién crees que será el ganador?