We Cut Corners y The limboos próximos invitados de Un lugar llamado mundo

El sábado a partir de las 17h estarán en Un lugar llamado mundo los grupos We Cut Corners y The limboos y el actor Javier Gutiérrez . Ambos grupos presentarán sus nuevos discos en Casa Limón y cantarán en directo algunos de sus temas.

Duignan y Ó Breacháin, miembros del grupo We Cut Corners estarán en Un lugar llamado mundo para hablarnos de su nuevo disco Think nothing. Además, escucharemos algunas de las canciones que han incluido en este trabajo que se ha convertido en referencia del pop alternativo en su país.

Por otro lado, The limboos nos presentarán Space mambo. Un disco que según ellos definen como rhythm & blues exótico por los sonidos latinos que han introducido en este nuevo trabajo. El grupo cantará en directo dos de los temas que componen Space mambo.

Para terminar, nos acompañará el actor Javier Gutiérrez. El protagonista de La Isla Mínima nos cuenta en que proyectos está inmerso y que tiene preparado para próximas fechas. Y como siempre Mónica Carrillo nos traerá las mejores mezclas musicales en su sección la extraña pareja.