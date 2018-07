The little things we do su nuevo disco

Luthea: 'Me gusta más la música europea'

Luthea Salom ha estado en Un lugar llamado mundo para presentarnos su nuevo disco The Little Things We Do estrenado el pasado 8 de octubre. La hispano canadiense nos ha hablado de su experiencia en América como cantante.

