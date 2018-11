Billie Eilish presenta 'Come Out And Play', banda sonora del anuncio navideño más cuqui / Youtube Apple

Temazos como 'Lovely' con Khalid, 'When the party's over' y 'should me in a crown' ha llevado a la joven Billie Eilish ha posicionarse como una de las artistas revelación. Con solo 16 años, es una de las artistas más populares del mundo indie en cuanto a reproducciones en streaming.

Así, era de esperar que en cualquier momento llegase una colaboración potente. Y así ha sido. La joven ha compuesto un tema para el nuevo anuncio navideño de Apple, que trata de una jovencita muy tímida a la que le da vergüenza compartir sus textos personales con el planeta.

"Enséñame todo lo que tienes en tu interior, no lo escondas", dice la letra de 'Come Out And Play'. 🎄