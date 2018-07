Dua Lipa y Miguel levitan en el vídeo de ‘Lost In Your Light’

Tras arrasar con Be the One y Scared to be Lonely, Dua Lipa sigue presentando singles. Su último éxito, Lost In Your Light estará incluido en su esperado debut homónimo, que saldrá a la venta el 2 de junio.

Con este single, la británica une su talento con el de Miguel, uno de los artistas de la banda sonora de 50 Sombras Más Oscuras, en la que hizo una versión en español del Crazy in Love de Beyoncé.

Ambos artistas nos sorprenden con un videoclip en el que aparecen levitando y sin buscarlo, nos invitan a bailar esta pegadiza canción de estilo electro-pop.