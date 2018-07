6 años sin Michael Jackson: su vida en canciones

El legado de Michael Jackson es incuantificable, tal y como comprobamos la pasada temporada con la edición de un nuevo disco póstumo, Xscape, que en el futuro tendrá todavía algunas otras secuelas gracias a la cantidad de canciones que dejó grabadas. Tal es la voracidad de la industria musical.

Precisamente para celebrar lo que hizo en vida, repasamos su trayectoria escogiendo únicamente cinco composiciones de su inabarcable catálogo de mastodónticos éxitos. A uno por década, más o menos, desde aquellos maravillosos e inocentes sesenta.

I WANT YOU BACK (1969)

Grabada en 1969 por los Jackson 5 para el sello Motown, es uno de los clásicos más reconocidos del Michael infante, que apenas contaba con 11 años por aquel entonces. Lideró las listas de medio mundo y ha vendido más de 6 millones de copias como sencillo. Resulta sorprendente la fuerza que sigue desprendiendo aún en la actualidad, nada menos que 46 años después.





DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH (1979)

Off the Wall, el primer trabajo en solitario de Michael tras la disolución de los Jackson 5, llegó en el verano de 1979, producido por Quincy Jones y cumpliendo con las expectativas al vender más de 20 millones de copias. Jacko ganó su primer Grammy gracias a su primer sencillo, Don't Stop 'till You Get Enough, por la mejor interpretación de rhythm and blues.

BEAT IT (1982)

Demostrando una encomiable capacidad de superación y un talento casi infinito, Michael Jackson subió de un solo salto todos los peldaños hasta llegar a convertirse en Rey del Pop. Todo gracias al disco más vendido de todos los tiempos, Thriller, que actualmente acumula alrededor de 65 millones de copias despachadas.

El vídeo de la canción homónima, repleto de zombies, definió el concepto de clip musical, pero tal vez sea este Beat It la composición más certera del álbum, gracias también a la aportación de las guitarras de Eddie Van Halen y Steve Lukather (Toto).



HEAL THE WORLD (1992)

Tras la locura de Thriller (1982) y el éxito global de Bad (1987), Jacko afrontó la década de los noventa con el también sobresaliente disco Dangerous, que contenía sencillos tan potentes como Black or White o Remember the Time.

También a este álbum pertenece Heal the World, una emotiva composición plagada de buenas intenciones y con un claro mensaje de hermandad, muy en la línea de We Are the World. Aunque no fue de sus mayores éxitos comerciales, está entre las favoritas de sus seguidores.

THIS IS IT (2009)

Michael Jackson tenía previsto ofrecer 50 actuaciones consecutivas en el O2 Arena de Londres en el verano de 2009 a modo de despedida. Su repentino fallecimiento privó al mundo de ese último gran adiós escénico, que iba a llamarse genéricamente This is It ('Esto es todo'). Un título muy perturbadoramente elocuente, desde luego.