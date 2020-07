Detienen a Míster España 2017 por matar a su padre a cuchillazos

Vicente Hernández, quién fue nombrado Míster España Pacific World en 2017, ha matado a su padre en su piso de Chamberí (Madrid) asestándole varias cuchilladas en el cuello.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio y fue una vecina la que llamó al 112 al ver a través de la ventana una discusión entre los dos y ver que el padre no se levantaba del suelo.

Según recoge El Español, las diligencias policiales mantienen que Vicente Hernández sufrió un brote psicótico y que no descartan que el padre intentase evitar que su hijo se autolesionase.

El mismo medio recoge las declaraciones del modelo cuando llegaron los agentes: "me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio".

Por otro lado, la hermana melliza de Vicente ha publicado una carta en la que lamenta profundamente la pérdida de su padre, al que llama "el amor de su vida", pero también defiende a su hermano.

"Mi hermano es la mejor persona que he conocido en mi vida, mi mellizo, mi media naranja, a quien quiero más que a mi propia vida. Por eso, escribo esto entre lágrimas, porque me parece una injusticia que la gente etiquete, invente, juzgue y diga la cantidad de barbaridades que se han dicho sobre mi hermano, cuando nadie, excepto mi familia, conoce la verdad" y añade "Ambos se querían con locura y mi padre pretendía evitar lo que jamás habría podido soportar, perder a su hijo del alma".