Esto es lo que nunca debes hacer en una rotonda, o te multarán con 200 euros

CONSEJOS DE LA POLICÍA

Nos son pocos los conductores que no tienen del todo claro cómo se circula dentro de una rotonda, y además algunos han adoptado algunas prácticas peligrosas, que la policía no ha dudado en recordar que no sólo ponen en riesgo la vida propia y la de los demás, sino que llevan aparejada una multa de 200 euros.