Gana 1,2 millones de euros en la lotería el mismo día que le dicen que ha superado un cáncer

Lynne Price, una mujer británica de 55 años, no podía imaginar las dos grandes noticias que recibiría el pasado 29 de octubre y que cambiarían su vida para siempre.

A Lynne le diagnosticaron un cáncer de mama en 2015 y el tratamiento para combatirlo se le había alargado hasta ahora. Pero después de cuatro años de lucha por fin le daban la gran noticia, ya estaba curada.

La mujer fue corriendo a casa para informar a su marido de lo ocurrido y tan sólo 10 minutos después de que los médicos le dieran esta gran sorpresa, su marido tenía otra esperándole en casa: Les había tocado el Euromillones.

"No puedo reproducir lo que dije, es demasiado grosero, pero estaba en estado de shock total. Estaba temblando y me perdieron totalmente las palabras, lo que nunca sucede", explica Lynne al diario The Sun.

Y aunque que te toquen 1,2 millones de euros en la Lotería es una gran noticia, no puede compararse con curarse de una enfermedad como el cáncer: "Fui a casa para contárselo a Lynne pero ella tenía una gran noticia. La carta que dice que superó la enfermedad vale más que un millón para mí", añade su marido.

La mujer explica que estuvo dos horas bajo la ducha para intentar asimilar todo lo que le había ocurrido esa mañana. Ahora, Lynne y su marido, que tienen tres hijos y un nieto, están planificando un gran viaje para celebrarlo.