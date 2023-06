Michael Jackson, a juicio por acusaciones de abuso sexual al bailarín Wade Robson

Lleva 13 años muerto, pero eso no parece impedir que Michael Jackson sea juzgado en la actualidad. Según el medio estadounidense TMZ, el mítico cantante irá una vez más a los tribunales por abusar presunta y sexualmente del bailarín Wade Robson cuando era un niño.

La Corte de Apelaciones de California ha allanado el camino para que Robson pueda presentar su caso: los abusos que sufrió por parte de Jackson en Neverland Ranch cuando Robson tenía entre 7 y 14 años.

Debido a una nueva legislación del estado, independientemente de la veracidad o no de las acusaciones, Robson tiene derecho a poder presentar una demanda por los presuntos abusos.

El bailarín había demandado a la corporación de Michael Jackson, MJJ Production, Inc, a lo que los abogados de Jackson han argumentado que la empresa no tiene el deber legal de proteger a nadie de Michael Jackson porque esta "no tenía la capacidad de controlarlo".

El tribunal de primera instancia aceptó dicho argumento, pero el Tribunal de Apelaciones ha discrepado. Aunque se trata de un fallo provisional, este puede convertirse en definitivo, y en ese caso el pleito se enviaría de nuevo a juicio.

Antecedentes en la historia de acusaciones a Michael Jackson

La fecha en la que se abrió el historial al cantante de acusaciones por abuso sexual a menores data de 1993.

El primero fue Jordy Chandler, cuyo padre se encargó de denunciar al artista. Después vino Gavin Arvizo en 2003, pero Jackson no fue condenado en ninguno de los casos: llegó a un acuerdo con los Chandler y fue absuelto en el caso Arvizo.

Más tarde llegaron los pleitos iniciados por Wade Robson (2013) y James Safechuck (2014). En aquel momento, la ley que amparaba a las presuntas víctimas establecía una edad máxima para poder realizar este tipo de acusaciones: antes de que el demandante cumpliera 26 años. Dado que tanto Robson como Safechuck superaban la cifra, los tribunales desestimaron las denuncias.

'Leaving Neverland', el polémico documental de Michael Jakcson

El documental cuanta la historia del cantante Michael Jackson y su relación con la acusación por abusos sexuales por parte del australiano Wade Robson y el estadounidense James Safechuck. Son esas las voces protagonistas de un documental cuestionado por contarse solo desde su perspectiva, en el que también se cuenta con la participación de sus madres.

Imagen del documental 'Leaving neverland', en la que aparece Jackson y abajo, de niño, Wade Robson.

Publicado en 2019, la pieza cuenta cómo uno de los iconos más famosos del mundo " se iba ganando la confianza de los pequeños y de sus familiares hasta conseguir mantener relaciones sexuales con ellos".

Muchas personalidades públicas encontraron difícil creer esta teoría, que defiende que el cantante fue culpable del delito, y que describen la producción como la destrucción de la inocencia.