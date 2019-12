El permiso de paternidad será de doce semanas en 2020

El permiso de paternidad ha evolucionado en los últimos años. El próximo cambio será el 1 de enero de 2020, cuando el otro progenitor distinto a la madre biológica tendrá 12 semanas de permiso por el nacimiento de un hijo, cuatro semanas más que en 2019.

Esta ampliación del permiso de paternidad, que hasta ahora era de 8 semanas, entró en vigor en el mes de abril a través del Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este permiso, que tiene una retribución del 100%, no puede transferirse. Por lo tanto, si la persona no lo disfruta, no puede cederlo a la madre. Además, esta medida también exige que las cuatro primeras semanas deben disfrutarse ininterrumpidamente después del parto y, que las ocho restantes, se podrán hacer hasta que el hijo o hija tenga un año.

Asimismo, el permiso de paternidad seguirá ampliándose. En 2019 se elevó a 8 semanas, en 2020 será de 12 y en 2021 se igualará al de maternidad, con 16 semanas.