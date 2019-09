Amy Winehouse sufre un enfisema pulmonar. europafm.com | | Actualizado el 15/10/2015 a las 13:51 horas

PUBLICIDAD

Winehouse, de 24 años, tuvo un desmayo en su casa y fue trasladada a un hospital del Londres, donde se le hicieron pruebas de tuberculosis después de haber tosido sangre, pruebas que al final resultaron negativas, según el diario The Sun.



La cantante se encuentra todavía en el hospital, donde sólo puede recibir visitas de su padre. Y su internamiento ha puesto en vilo sus próximas actuaciones previstas, como el gran concierto homenaje al ex presidente sudafricano Nelson Mandela, que se celebra el próximo viernes 27 de junio en Londres, e incluso su actuación en el festival Rock In Rio Madrid, el próximo 4 de julio.