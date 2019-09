De tal palo tal astilla. El refranero popular pocas veces se equivoca. Billy Ray y Miley Cyrus, padre e hija, ambos compartiendo una única afición: la música. A pesar de que Miley últimamente vende más por sus escándalos que por su música, ha heredado las dotes de su padre y no podemos negarle que, cuando se pone en serio, interpreta grandes canciones. En El Hormiguero pudimos verlos interpretando el himno country Achy breaky heart, aunque es el tema I learned from you el que tiene más temática familiar:

La diva de ébano Beyoncé quiso homenajear en su álbum debut, Dangerously In Love, a su papá. En Daddy encontramos puro R&B sentido y una gama de colores en su voz que le hace brillar. ¿Cogerá el relevo Blue Ivy y le dedicará una canción a Jay Z?

Vamos a por uno de los clásicos, un tema de esos universales, quizá no hay canción sobre esta temática que nos haya hecho llorar a lágrima tendida. Conor, el primer hijo de Eric 'Slowhand' Clapton, murió un 20 de marzo de 1991 con tan sólo 4 añitos tras caer del piso 53 de un rascacielos de Manhattan. Nueve meses después, el bluesman transformaba su dolor en todo un himno generacional. Tears in heaven es una de las mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone.

¿Quién no ha cometido alguna gamberrada de crío y luego ha recibido una terrible reprimenda? Lo que hizo Madonna fue más bien una locura, y pedía a su padre que no le regañara tanto y que le diera consejo con este Papa don't preach

Padres e hijos unidos por la música: El Fary y Javi Cantero, Lolita Flores y Antonio González 'El Pescaílla', Rosendo con Rodrigo Mercado... En España no se olvidan los orígenes y la música fluye por sus venas. Y aunque en la actualidad no hay buena relación en la familia Iglesias, Enrique Iglesias le dedica a su padre Julio Iglesias este Quizás. A ver si sirve de reconciliación...

Una balada que te deja sin palabras. Lady Gaga se queda sin palabras cada vez que habla con su padre. Y es que su canción Speechless es un discurso para convencer a su padre de que se someta a una operación a corazón abierto para reparar una válvula aórtica que le funcionaba mal. Little monsters, apreciad a vuestros padres, os lo dice Mother Monster:

Si algo no se le puede dudar a Alejandro Sanz es que es compositor como pocos. Armado con su inconfundible voz, Alejandro rinde homenaje a ese amigo que le dio vida, y la ventaja del idioma hace que su mensaje llegue:

Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Hurt de Christina Aguilera es ese dolor tras la pérdida de un ser querido. Y vozarrones en directo que emocionen, como la de Aguilera, pocos:

Y si aún te quedan ganas de ahondar en el tema de las canciones para una banda sonora digna del Día del Padre, te recomendamos Papa was a Rolling Stone de Craig David, Adiós Papá de Los Ronaldos, Alive de Pearl Jam, la infinidad de dúos entre Frank Sinatra y Nancy o este bonus track: Will Smith y su hijo Jaden en Just the two of us.