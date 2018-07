Arenal Sound 2013 cuelga el “sold out” tras agotar las 55.000 entradas a mes y medio de su celebración

1, 2, 3 y 4 DE AGOSTO

La cuarta edición del festival castellonense Arenal Sound bate récord histórico al vender todas las entradas un mes y medio antes de que se abran las puertas del recinto musical. Editors, The Kooks, The Drums, The Fratellis, Steve Aoki, The Bloody Beetroots, White Lies, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Dorian y Manel entre otros muchos estarán en Burriana.