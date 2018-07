El Artpop Ball Tour de Lady Gaga visitará Barcelona el 8 de noviembre

La artista Lady Gaga actuará el 8 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea 'artRAVE: The Artpop Ball Tour', que tendrá lugar entre septiembre y noviembre, ha informado la promotora Live Nation.

The Artpop Ball Tour / LiveNation

Lady Gaga anuncia las fechas de su nueva gira de conciertos, la titulada artRAVE: The ARTPOP Ball para Europa y de entre todas ellas se encuentra la fecha de España. Concretamente el 8 de Noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La 'Mother Monster' visitará a los Little Monsters españoles pero solo en la Ciudad Condal.

Como ya ocurriese con su anterior gira, The Born This Way Ball Tour, Lady Gaga solo pisará Barcelona y dejará de lado la capital madrileña. Sin embargo, algo es algo y la neoyorquina al menos si se dejará caer por España y por muchos más lugares de Europa.

Anunciadas ya las fechas de la gira norteamericana, todos los seguidores de Lady Gaga estaban expectantes para saber los lugares que visitará durante su estancia en este continente. El tour arrancará el próximo otoño en Amberes y seguirá en Amsterdam, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, República Checa, Austria, Italia, Portugal, la ya mencionada fecha en España y finalmente Suiza.

Las entradas para el artRAVE:The ARTPOP Ball de Barcelona se pondrán alrededor de las 10 de la mañana del viernes 14 de febrero -justo el día de San Valentín, un buen regalo si tu pareja es Little Monster- en la siguientes webs, www.livenation.es, www.ticketmaster.es y toda la red Ticketmaster ywww.elcorteingles.es y todos los Centros El Corte Inglés. Los precios de las entradas rondarán desde 35€ hasta 95€ más gastos de distribución.

Los miembros de la red social www.littlemonsters.com -la red social creada para los seguidores de Lady Gaga- tendrán la oportunidad de comprar las entradas antes que nadie, desde el 11 de febrero hasta el 13, sujetos a 4 entradas por miembro.

Veremos a ver con qué nos sorprende Lady Gaga en esta gira, que seguramente hará un show que deleite a todos sus fans más acérrimos. No dejes escapar esta oportunidad y marca en tu calendario el 14 de febrero para comprar las entradas y el 8 de noviembre para saber que tienes una cita con Lady Gaga.