Azkena Rock Festival 2013

The Black Crowes y The Smashing Pumpkins , dos clásicos del rock de nuestros días desde su irrupción en la escena estadounidense a comienzos de la década de los 90, serán dos de los grandes reclamos de la decimosegunda edición del Azkena Rock Festival .

FECHAS: 28 y 29 de junio

ARTISTAS RELEVANTES:

The Black Crowes

The Smashing Pumpkins

M-Clan

Gov't Mule

Rocket From The Crypt

Modest Mouse

Alberta Cross

The Swords

(Más artistas por confirmar)

PRECIO: Anticipadas: Abono 54 €

