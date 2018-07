Red Hot Chili Peppers anuncian dos conciertos en España para octubre

Red Hot Chili Peppers anunciaban la salida de su nuevo álbum hace tan solo dos semanas, y hoy se confirman las fechas de su próxima gira en nuestro país. Cinco años han pasado desde la última vez que los pudimos ver en directo en España y la espera por fin ha acabado. De nuevo, Red Hot Chili Peppers pisarán los escenarios del Barclaycard Center de Madrid, el martes 27 de septiembre, y del Palau Sant Jordi de Barcelona, el sábado 1 de octubre.

Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10h del próximo miércoles 1 de junio. El precio de las entradas para Madrid será de 50, 65, 75 y 90 euros para las entradas de asiento reservado en grada, y 65 euros para pista. Para Barcelona el precio será de 50, 60, 65 y 90 euros para las entradas de asiento reservado en grada, y 65 euros también para pista (gastos de distribución no incluidos).

Red Hot Chili Peppers publicarán The Getaway el 17 de junio. El álbum está producido por Danger Mouse y mezclado por Nigel Godrich. Este es el undécimo álbum de la banda y como adelanto a su lanzamiento ya conocemos el primer single, Dark Necessities, disponible en todas las plataformas digitales.

Para todos sus fans, en esta gira, con cada entrada comprada para los conciertos de Madrid y Barcelona se incluirá un código con el que, a partir del 17 de junio (fecha en que se publica su nuevo álbum), se podrá descargar el disco o conseguir una copia física de The Getaway de forma totalmente gratuita.

Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más exitosas de la historia del rock. Con Anthony Kiedis (voz), Flea (bajo), Chad Smith (batería) y Josh Klinghoffer (guitarra), la banda ha vendido más de 60 millones de álbumes, incluyendo 5 discos multi-platino; han ganado seis premios Grammy, como "Mejor Álbum de Rock" por Stadium Arcadium, "Mejor Interpretación Rock" por Dani California, "Mejor Canción Rock" por Scar Tissue y "Mejor Interpretación de Hard Rock Vocal" por Give It Away. La banda forma parte también del Rock and Roll Hall of Fame desde abril de 2012.