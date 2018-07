El baile sexy de Jennifer Lopez

El pasado 7 de noviembre en Miami Florida se celebraba la Fiesta Latina iHeart Radio, y Jennifer Lopez fue la encargada de abrir el show. Empezando con su éxito On the Floor, y cantando literalmente "on the floor", JLo dejó al público encantado. Seguidamente, el español Álvaro Soler apareció encima del escenario para interpretar con la cantante el éxito El Mismo Sol.

Pero Álvaro no fue el único que acompañó a Jennifer en el escenario, ya que después de él se unió Wisin para cantar juntos Adrenalina y Follow the Leader.

La guinda del pastel la puso la mismísima JLo cantando Let's Get Loud y demostrando sus raíces latinas con un baile de lo más sexy... ¡Y es que no hay mejor manera de acabar una actuación de Jennifer Lopez que con un poco de twerking cortesía de la misma JLo llevando un body!