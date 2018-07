U2 confirma único concierto en España el próximo 18 de julio

U2 anuncia su gira por estadios con U2: The Josua Tree Tour 2017, para conmemorar el 30 aniversario del legendario quinto álbum de la banda. En cada uno de los shows el grupo interpretará todas las canciones de The Joshua Tree, acompañado por alguno de los invitados especiales que formarán parte de esta gira, como es el caso de Mumford & Sons, OneRepublic o The Lumineers en Norteamérica y Noel Gallaghers High Flying Birds en Europa.

Dentro de esta gira, U2 actuará en el Estadio Olímpico de Barcelona el próximo 18 de julio, siendo el único concierto que la banda dará en nuestro país. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 16 de enero a las 10:00 de la mañana en exclusiva a través de internet en doctormusic.com, livenation.es y puntos de venta online oficiales. El precio de las entradas va desde los 35 a los 175 Euros (gastos de distribución no incluidos).

The Joshua Tree, que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987 y en el que se incluyeron singles como 'With or Without You', 'I Still Havent Found What Im Looking For' y 'Where The Streets Have No Name', fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos así como en una multitud de países, incluidos Reino Unido e Irlanda.

Con más de 25 millones de copias vendidas, catapultó a la fama a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr, que "pasaron de ser héroes a súper estrellas”, en palabras de Rolling Stone. Ese mismo año fueron portada de la revista Time con la etiqueta "Rockest Hottest Ticket", en un momento clave para un grupo que veía cómo pasaba de llenar arenas a estadios para responder a la demanda internacional, convirtiéndose en una de las bandas que ofrecía y ofrece uno de los directos más espectaculares del mundo.

En los doce meses que siguieron, U2 volvía a experimentar importantes hitos, como aquel recordado vídeo ganador de un premio Grammy en el que la banda interrumpía el tráfico actuando en el tejado de una licorería de Los Ángeles o el primer premio Brit Award, que se sumaría a los dos Grammy, que serían los primeros de los 22 que ha recibido a lo largo de su carrera.

FECHAS DEL TOUR EN NORTEAMÉRICA - GRUPO INVITADO:

12 de mayo - Vancouver - BC Place - Mumford & Sons

14 de mayo - Seattle - CenturyLink Field - Mumford & Sons

17 de mayo - Santa Clara - Levi's Stadium - Mumford & Sons

20 de mayo - Los Ángeles - Rose Bowl - The Lumineers

24 de mayo - Houston - NRG Stadium - The Lumineers

26 de mayo - Dallas - AT&T Stadium - The Lumineers

3 de junio - Chicago - Soldier Field - The Lumineers

7 de junio - Pittsburgh - Heinz Field - The Lumineers

11 de junio - Miami - Hard Rock Stadium - OneRepublic

14 de junio - Tampa - Raymond James Stadium - OneRepublic

18 de junio - Filadelfia - Lincoln Financial Field - The Lumineers

20 de junio - Washington DC - FedExField - The Lumineers

23 de junio - Toronto - Rogers Centre - The Lumineers

25 de junio - Boston - Gillette Stadium - The Lumineers

28 de junio - East Rutherford,NJ - MetLife Stadium - The Lumineers

1 de julio - Cleveland - FirstEnergy Stadium - OneRepublic

FECHAS EUROPEAS DEL TOUR - GRUPO INVITADO:

8 de julio - Londres - Twickenham - Noel Gallagher's High Flying Birds

12 de julio - Berlín - Olympic Stadium - Noel Gallagher's High Flying Birds

15 de julio - Roma - Olympic Stadium - Noel Gallagher's High Flying Birds

18 de julio - Barcelona - Olympic Stadium - Noel Gallagher's High Flying Birds

22 de julio - Dublín - Croke Park - Noel Gallagher's High Flying Birds

25 de julio - París - Stade de France - Noel Gallagher's High Flying Birds

29 de julio - Amsterdam - Amsterdam Arena - Noel Gallagher's High Flying Birds

1 de agosto - Bruselas - Stade Roi Baudouin - Noel Gallagher's High Flying Birds