Madonna confirma su concierto en Barcelona en junio

La Reina del Pop actuará el 20 de junio en Barcelona para presentarnos su próximo disco MDNA , del que su primer single Give me all your luvin' ya es todo un éxito.

Madonna actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 20 de junio. Así lo confirma la web oficial de la artista que ha publicado las fechas de su nueva gira, que llevará por nombre Madonna World Tour, para presentar su nuevo disco MDNA.

Esta fecha en nuestro país no nos pilla por sorpresa ya que cuando se filtró en noviembre su primer single Give me all your luvin', aparecieron en su web las fechas de su gira, desapareciendo segundos después. Como ya anunciamos en el Twitter de Europa FM, entre estas fechas habían dos de Barcelona, una el 20 de junio y otra el 21 de junio. De las que de momento sólo ha sido confirmada la primera.

A diferencia del resto de ciudades donde las entradas se pondrán antes a la venta (el 10 de febrero para los conciertos de Tel Aviv y el Reino Unido y el 13 de febrero para Norteamérica), las entradas para el concierto de Barcelona se pondrán a la venta el próximo jueves 16 de febrero a través de ticketmaster.com y livenation.com.

Live Nation, la promotora con la que la artista firmó un millonario contrato en 2007 y que gestiona sus conciertos, ha sido la encargada de anunciar la gira mundial de la Reina del Pop, que comenzará el 29 de mayo en Tel Aviv (Israel) y pasará por 26 ciudades europeas durante junio, julio y agosto. Después Madonna cruzará el charco para su gira norteamericana que arrancará el 28 de agosto en Filadelfia y se extenderá hasta noviembre visitando también Latinoamérica y Australia.

Esta extensa gira mundial demuestra el éxito que continúa teniendo la artista. Tras su gran actuación en la SuperBowl el pasado domingo, la reserva de su esperado disco MDNA ya ha alcanzado el número 1 en iTunes en numerosos países como España, El Reino Unido, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania y Japón entre otros.