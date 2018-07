Mika actuará en Madrid y Barcelona en noviembre

El artista Mika visitará Madrid y Barcelona el próximo mes de noviembre para presentar en directo las canciones de su nuevo disco, T he Origin Of Love , que saldrá a la venta el próximo 16 de septiembre.

En concreto, el cantante libanés actuará el 20 de noviembre en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el 23 de noviembre en La Riviera de Madrid, donde ofrecerá sendos conciertos, que se caracterizan por convertirse en un espectáculo de color y fantasía. Las entradas ya están a la venta.

Se trata del tercer álbum de estudio de Mika, que publica tras su debut Life in Cartoon Motion (2007), del que destaca la canción Grace Kelly, y The Boy Who Knew Too Much (2009). De momento, ya se puede escuchar el single Celebrate.