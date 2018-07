One Direction confirma las fechas de su gira por Europa. Visitarán Barcelona y Madrid en mayo de 2013

One Direction acaban de confirmar las primeras fechas de su gira por Europa, que se llevarán a cabo durante 2013. Barcelona y Madrid son las dos ciudades españolas elegidas. Esta semana visitarán España por primera vez para entrevistarse con Xavi Martínez.

La banda británica One Direction llevará su espectáculo por toda Europa entre abril y mayo de 2013. La gira arrancará el 29 de abril en París y visitará países como Holanda, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Italia, España o Portugal, donde finalizará el 26 de mayo.

Además de anunciar su gira europea, One Direction presentará a lo largo del día de hoy su nuevo single Little Things.

Las fechas confirmadas de One Direction en su European Tour son:

29 abril - Bercy, París

30 abril - The Galaxie, Amneville

1 Mayo - Sportpaleis, Antwerp

3 Mayo - Ziggo Dome, Amsterdam

4 Mayo - Koenig-Pilsener Arena, Oberhausen

5 Mayo - Boxen, Herning

7 Mayo - Telenor Arena, Oslo

8 Mayo - Friends Arena, Estocolmo

10 Mayo - Forum, Copenhage

11 Mayo - O2 World, Berlín

12 Mayo - O2 World, Hamburgo

16 Mayo - Hallenstadion, Zurich

17 Mayo - Olympiahalle, Munich

18 Mayo - Arena, Verona

20 Mayo - Forum, Milán

22 Mayo - Pavelló Olímpic de Badalona, Barcelona

24 Mayo - Palacio de Vistalegre, Madrid

26 Mayo - Atlantico Pavilion, Lisboa

Las entradas se ponen a la venta el Lunes 5 de noviembre a las 10h

Por otro lado, han estrenado el lyric vídeo de Little things, el segundo single de Take Me Home que saldrá a la venta el 12 de noviembre. El tema, escrito por Ed Sheeran, es una balada con el único acompañamiento de una guitarra: