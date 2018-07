One Direction incluye España en su gira de estadios 'Where We Are'

One Direction visitarán España dentro de su gira de estadios Where We Are . Las fechas escogidas son: 8 de julio de 2014 en el Estadi Olímpic de Barcelona y el 10 de julio en el Estadio Vicente Calderón de Madrid.

One Direction visitará España con Where We Are / Internet

Tras anunciar los primeros conciertos en Reino Unido, Irlanda y Latinoamérica de su gira mundial en estadios para 2014, One Direction anuncia nuevas fechas en Europa en junio y julio. Las entradas salen a la venta el sábado 28 de septiembre a las 10h.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

JUNIO:

13 – Friends Arena, Estocolmo, Suecia

16 – National Stadium Parken, Copenhage, Dinamarca

20 – Stade de France, París, Francia

24 – Amsterdam Arena, Holanda

28 – Stadio San Siro, Milán, Italia

JULIO:

2 – Espirit Arena, Dusseldorf, Alemania

4 – Stade de Suisse, Berno, Suiza

8 – ESTADI OLIMPIC, BARCELONA, SPAIN

10 – VICENTE CALDERÓN, MADRID, SPAIN

13 – Dragao Stadium, Porto, Portugal

Además, la banda ha anunciado 2 nuevos shows en Reino Unido y uno en Irlanda, consiguiendo hacer así su tercer show en el Manchester Etihad Stadium, en el Wembley de Londres y en el Croke Park de Dublín. Las nuevas fechas confirmadas son: 23 de mayo (Dublin Croke ParkViernes), 30 de mayo (Manchester Etihad Stadium) y 6 de junio (London Wembley Stadium).

Las entradas para estos shows también saldrán a la venta el próximo 28 de septiembre. El anuncio de estas nuevas fechas del tour se produce justo después de que One Direction hiciera público el lanzamiento de su tercer álbum de estudio Midnight Memories. El disco, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de noviembre, incluirá su exitoso single Best Song Ever premiado el pasado mes como Canción del Verano en los MTV VMAs.

El mes pasado One Direction hizo, además, su debut cinematográfico con la película en 3D One Direction: This is Us, que ha sido un verdadero fenómeno ubicando la venta de taquilla en el top a nivel mundial y recaudando la increíble cantidad de 60 millones de dólares.