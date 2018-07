Simple Plan en concierto para menores de 18 años

Under 18, es una iniciativa que ofrece música en directo para todos los públicos, haciendo incapié en adolescentes menores de 18 años, que debido a las restricciones de las salas, no pueden asistir a conciertos.

Simple Plan es una banda francocanadiense de pop punk de Montreal, Quebec. Han lanzado cuatro álbumes de estudio: No Pads, No Helmets... Just Balls (2002), Still Not Getting Any... (2004), Simple Plan (2008) y Get Your Heart On! (2011); como también dos álbumes en vivo: Live in Japan 2002 (2003) y MTV Hard Rock Live (2005).

Simple Plan creó la Simple Plan Fundation, una fundación que se centra en problemas de adolescentes que van desde el suicidio a la pobreza a la adicción a las drogas. También han donado dinero a muchas organizaciones establecidas, como el beneficio MTV Asia Aid, MADD (Mothers Against Drunk Driving), RADD (Grabación de artistas, actores y deportistas Against Drunk Driving), y la marca -A-Wish Foundation.

22 de Junio - VALENCIA - Sala Mirror - 19.00h. ( + Everlyn )

23 de Junio - BILBAO - Sala RockStar - 19.00h. ( + Everlyn )

24 de Junio - SANTIAGO - Sala Capitol - 19.00h. ( + Everlyn )