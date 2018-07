Simple Plan viene a España con "Get Your Heart On!"

SIMPLE PLAN + We The Kings de gira por nuestro país en el mes de Marzo para presentar su nuevos disco Get your heart on!

Simple Plan con " Get your heart on" / europafm.com

La conexión de Simple Plan con sus fans se ha traducido en una cadena de éxitos, incluyendo I’d Do Anything, Addicted, y Perfect de su disco debut doble platino de 2002 No Pads, No Helmets ... Just Balls. El recorrido durante su larga existencia es impecable, y es que la banda canadiense ha vendido cerca de cuatro millones de álbumes en los EE.UU. y Canadá, y más de 7,5 millones de álbumes en todo el mundo.

Ahora la banda están de vuelta con Get Your Heart On!, Un gloriosamente divertido, ilimitado pedazo de poppy Rock moderno que marca el regreso de Simple Plan y que vuelve con la energía acelerada de No Pads, y Still Not Getting Any. El guitarrista Sebastien Lefebvre explica: "Esta banda vuelve a la vida en la carretera que es donde nos hemos ganado a nuestros fans".

Los miembros del grupo sienten que han realizado su mejor disco al abordar el proceso de escritura de manera diferente esta vez. "En nuestro segundo álbum, escribimos 12 canciones y todas estaban en el álbum,". Dice Comeau: "Probablemente tuvimos 40 ideas, pero nunca las terminamos. Esta vez, nos hemos obligado nosotros mismos a terminar todas las ideas, así que acabamos con alrededor de 70 canciones. "A partir de ahí, se redujo a 30, y finalmente a 11 que se incluyen en Get Your Heart On!.

Su gira de presentación del nuevo trabajo les traerá por nuestro país el 12 de Marzo en sala San Miguel de Madrid y el 13 de marzo en la sala razzmatazz de Barcelona.