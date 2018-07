Sónar 2012: Desde los míticos New Order hasta Lana del Rey

El festival de música avanzada y arte multimedia celebra su 19ª edición los días 14, 15 y 16 de junio con un amplio cartel donde se incluyen artistas internacionales como Fatboy Slim , New Order , The Roots , Richie Hawtin , Hot Chip o deadmau5 .

Sónar es uno de los acontecimientos culturales con mayor proyección internacional del país. En su cita de Barcelona el festival presenta más de 120 actuaciones, entre conciertos y sesiones de dj, repartidas en los 8 escenarios de Sónar de Día y Sónar de Noche, además de las proyecciones de SonarCinema y el área expositiva en el CCCB.

Sónar 2012 muestra la renovación actual de géneros como el house (Extinct Dinosaurs, Maya Jane, Nina Kraviz y John Talabot...), el pop electrónico (Austra, Metronomy, Hot Chip, Friendly Fires, LA Vampires…), sin olvidar la escena de la nueva bass music y la influencia creciente del juke de Chicago.

Por otro lado, la programación incluye a varios artistas de sonido único y espíritu transgresor (Squarepusher, Flying Lotus, Mouse On Mars, Nicolas Jaar) y otros que destacanpor una personalidad singular, cercanos incluso a la extravagancia (Die Antwoord, Daedelus, Lana del Rey, Masaki Batoh…)

Y por supuesto como buen festival no pueden faltar clásicos como New Order, clásicos contemporáneos como The Roots, Richie Hawtin y Laurent Garnier y referentes ineludibles del mundo experimental como Supersilent, acompañados por el mítico John Paul Jones, bajista de Led Zeppelin.

Además, el festival ofrece varias actuaciones de impacto visual y brillantez escénica. Desde los shows de gran formato que ofrecen Deadmau5, Amon Tobin ISAM y su espectacular escultura de cubos, Modeselektor o Fatboy Slim al espectáculo de 24 espejos de Daedelus, los tubosfluorescentes a modo de guitarras de Diamond Version o la sorprendente máquina que genera música a partir de las ondas cerebrales del artista japonés Masaki Batoh.

Pero esto no es todo, la programación de Sónar 2012 incluye los showcases de tres de los sellos más influyentes del momento: Hyperdub, 100% Silk y Brainfeeder, además de las habituales y fructíferas colaboraciones con Red Bull Music Academy y BBC Radio1.