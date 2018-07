Supersubmarina vuelven a abarrotar Razzmatazz un año después con su nuevo disco

"Estamos muy contentos. La gente se ha entregado desde las primeras canciones y eso no es fácil en Barcelona", me explica Pope, bajista de Supersubmarina, después de su concierto la pasada noche en Razzmatazz.

Y no le falta razón, ya que con los primeros acordes de Samurai, la encargada de dar el pistoletazo de salida a dos horas de un energético directo; el público no paró de bailar, de inmortalizar cada segundo con sus móviles (e incluso se podía ver asomando por encima de las cabezas los palos de un par de GoPro capturando alguna de las canciones), mientras José Chino no dejó de interactuar con los asistentes entre canción y canción o aprovechando una pequeña pausa por un problema con su guitarra.

La banda de Jaén repetía en la sala Razzmatazz de Barcelona justo un año después de bajar el telón de su gira Santacruz para presentarnos en directo su nuevo álbum Viento de Cara, que tocaron al completo. Pero el momento álgido llegó en la mitad del concierto con Kevin McAllister, Hermética, Ola de Calor y la esperada Arena y Sal, combo de canciones que todos los asistentes se sabían a la perfección y con las que mostraron más entregados.

Viento de Cara, Algo Que Sirva Como Luz, En Mis Venas y Ciento Cero, canción que da nombre a su primer EP, fueron las encargadas de poner el broche de oro a un directo que demuestra que además de verlos en los innumerables festivales de los que forman parte, merece la pena ver a Supersubmarina en un concierto menos multitudinario.

Pero si te has quedado sin la oportunidad de ver a Supersubmarina en concierto no te preocupes, porque en Europa FM tendremos sorpresas próximamente para que puedas disfrutar de su directo en su formato más íntimo.