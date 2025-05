Así suena 'No nos supimos querer', la colaboración de Vanesa Martín y Joaquín Sabina

No nos supimos querer es la esperada colaboración de Vanesa Martín y Joaquín Sabina. Tras más de dos meses de espera, desde que la malagueña lanzó la bomba en El Hormiguero al anunciar que su nuevo disco incluía una colaboración con el de Úbeda, por fin ha llegado el día del lanzamiento.

El último adelanto del álbum Casa Mía, que llegará el 23 de mayo, es mucho más que un dueto, es una conversación sincera entre dos almas que no necesitan explicarse. Vanesa Martín y Joaquín Sabina, a los que le une una estrecha amistad de hace años, se encuentran en una canción donde se respira complicidad, admiración y verdad.

La letra de No nos supimos querer emociona y la melodía incluye ecos dolidos que recuerdan a Chavela Vargas. De hecho, el propio Sabina se lo dijo a Martín al escucharla por primera vez, cuando le enseñó el disco y cuando la cantante todavía no se planteaba una colaboración con el cantante. "Qué bonito esto, me recuerda mucho a México, qué bonito", le dijo el de Úbeda, al que le enseña siempre sus trabajos antes de lanzarlos y que le repite constantemente "Vane, tú tira de mí para lo que tú quieras".

Fue esa frase la que le animó a proponerle la colaboración: "Se lo comentamos a Jimena, su mujer, y dijo 'pero si te tiró la caña, va a estar encantado'. Le mandé la canción y le digo 'cómo te viene de tono' y me dijo 'te viene fenomenal, parece que la has escrito para mí".

No nos supimos querer goza de una bonita particularidad. Acostumbrados a las grabaciones actuales, tan medidas y puntillosas en cada palabra, la grabación vocal de ambos artistas fue prácticamente de riguroso directo, dándole así una complicidad y una energía propia de la amistad, que se refleja en las risas finales y se ve en el vídeo del making of.

La letra de 'No nos supimos querer'

Un cariño que sangró

Un amor que no se olvida

Es la huella de una herida

Que deja una cicatriz

Pronunciamos las palabras

Que debieran ser prohibidas

Que amarga la despedida

No sé qué sé lo que no entendí

Y la vida haciendo vida siendo vida

Ella sabe lo que hace

Me dijeron lo que saben y yo casi les creí

Y en las noches pienso en ti

Y, a veces, cada noche pienso en ti

Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja

Esa añoranza no queja del tiempo que malgasté

Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo

Aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué

Tantas noches maldurmiendo

Tantas noches aprendiendo

A querernos como idiotas que no saben qué decir

Tantas noches corrigiendo

Nota a nota la canción que no escribí

No nos supimos querer

Un reloj en la mesilla

Una Barbie desconchada

Unas fotos amarillas

Escupiendo realidad

La curva de mi cintura

Es un diablo que palpita

La que más me precipita y no me deja descansar

Y no hay toldo que dé sombra

Aún no sé qué va a venir

La voz de nadie me nombra

Después que me perdí

Tengo algún recuerdo vano

Callo más por lo que amo

Que por miedo a qué decir

Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja

Esa añoranza no queja del tiempo que malgasté

Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo

Aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué

Tantas noches maldurmiendo

Tantas noches aprendiendo

A querernos como idiotas que no saben qué decir

Tantas noches corrigiendo

Nota a nota la canción que no escribí

No nos supimos querer