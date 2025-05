Leire Martínez sale en defensa de Cayetana Guillén Cuervo tras la polémica con Amaia Montero

El culebrón musical de la temporada no deja de sumar capítulos y el último (no confirmamos que vaya a ser el definitivo) es la reciente entrevista que ha hecho Leire Martínez en el canal Uy.La.Pregunta, donde se ha vuelto a mojar sobre el tema y se ha posicionado a favor de Cayetana Guillén Cuervo.

"Creo que no ha habido ni un ápice de mala intención, ni de mala idea... Te lo juro", ha dicho la cantante al ser preguntada por la decisión de Amaia de dejar de seguir a Cayetana. "¿Y qué quieres que te diga? Tampoco podemos poner el peso de la responsabilidad en esa persona. Cayetana no tiene responsabilidad de nada".

"Cayetana no tiene responsabilidad de nada"

No es la primera vez que se manifiesta sobre esta polémica. En una entrevista anterior con PTV Sevilla aseguró que había una forma fácil de acabar con tantos rumores y evitar ninguna filtración: "Sé que lo que voy a decir va a recorrer también medio mundo, pero es mi opinión y ya está. Creo que todo se acabaría antes y no daría pie a nada de esto si se hablara claro ya del tema, y ya está. Que no pasa nada. Si tiene que ser, que sea, y si no tiene que ser, también que no sea", dijo sobre el silencio de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh, que llevan callados desde su marcha del grupo en octubre de 2024 y que no han dicho nada sobre las declaraciones de Guillén Cuervo.

"Insisto en que es un tema en el que no opino porque no me corresponde a mí", insistió la cantante. "Es una decisión que tiene que tomar el grupo y, en todo caso, Amaia si también forma parte de esa decisión. Entiendo que puede no ser una decisión fácil de tomar, también entiendo que si no están hablando es porque probablemente ahora no sea el momento. Pero es verdad que el que se dilaten las cosas en el tiempo tampoco ayuda mucho".