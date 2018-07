iNNOCENCE & eXPERIENCE Tour de U2 añade nueva fecha en Barcelona

La gira iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour 2015 de U2 continúa agotando localidades en Europa y Norteamérica. Hoy se ha anunciado que debido a la extraordinaria demanda de tickets se añade la tercera fecha en Barcelona, el viernes 9 de octubre en el Palau Sant Jordi y la quinta en Londres el próximo 2 de noviembre en el O2.

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el martes 10 de febrero a las 10 de la mañana en www.livenation.es, www.doctormusic.com, www.ticketmaster.es + red Ticketmaster, www.elcorteingles.es y tiendas El Corte Inglés. La gira es la continuación del lanzamiento del décimotercer álbum de estudio U2 Songs Of Innocence que fue lanzado el pasado 9 de septiembre y que se pudo descargar de forma gratuita en iTunes hasta el lanzamiento tradicional del disco. "U2 nos vuelve a entregar una muestra del alto nivel de su carrera" dijeron en Mojo Magazine sobre el álbum. The Times describía el álbum como "un triunfo entre la estrategia y la nostalgia". Songs of Innocence se ha escuchado más de 100 millones de veces y ha sido descargado por más de 40 millones de fans en todo el mundo.

iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour 2015 ha conseguido agotar todas las entradas de recintos como el Madison Square Garden de Nueva York durante siete días, el Forum de Los Angeles en sus cinco fechas y añadir una quinta cita en el O2 Arena de Londres.