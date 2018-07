Cruïlla Barcelona 2015

10, 11 Y 12 DE JULIO

La séptima edición del Festival Cruïlla Barcelona se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de julio en el Parc del Fòrum de la capital catalana. Entre los confirmados encontramos a grandes nombres como Franz Ferdinand & Sparks, Jamie Cullum, Kendrick Lamar, Ms. Lauryn Hill, Damian Jr. Gong Marley, Of Monsters and Men, Capital Cities, Emeli Sandé, Asaf Avidan and Band, The Cat Empìre y muchos más.