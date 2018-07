Así es la mujer barbuda que ha dejado de afeitarse

Mujer barbuda / Agencias

es una mujer de 39 años que la genética le ha jugado una mala pasada. Desde pequeña ha tenido bello facial y ya no puede esconderse más, por lo que ha optado por dejar de afeitarse e ir en contra de la sociedad.

"Al inicio fue difícil y duro psicológicamente pero ahora es totalmente confortante. Me siento muy sexy y sensual"

La mujer le ha comunicado al diario The Sun que nunca se sintió tan sexy como ahora. Y relató que desde los 13 años tenía que afeitarse a diario lo que la hacía sentir incómoda, diferente y afectaba sus relaciones personales. Pero el día que decidió desistir de esa lucha contra la naturaleza comenzó a ser feliz.

"Dejar crecer mi barba me dio mas confianza. Me siento bonita, como nunca me había sentido antes. Es maravilloso ser una misma", ha expresado Rose.