Cambia de género legalmente para conseguir un seguro de coche más barato

David, un chico de 23 años, ha compartido en Reddit lo fácil que ha sido cambiar de género de forma legal en Canadá. Y no porque el chico se identificase como mujer, sino que si legalmente consta como tal el seguro del coche le sale más barato.

El joven fue a hacerse el seguro de su coche cuando para su sorpresa costaba 4.500 dólares canadienses, 1.100 dólares más que un seguro de mujer de su misma edad. El motivo es porque los seguros canadienses consideran que os varones menores de 25 años tienen más posibilidad de sufrir un accidente que las mujeres de su misma edad.

Por este motivo David decidió que iba a cambiar su sexo en su certificado de nacimiento y acudió al médico para hacer la petición: ''Fue bastante sencillo. Básicamente lo pedí y les dije que me identifico como mujer, o que me gustaría identificarme como mujer, y me escribieron la carta que quería''.

Una vez obtenida su nueva partida de nacimiento, envió la documentación a la aseguradora y obtuvo el seguro de coche más barato, ahorrándose 90 euros al mes: ''Estaba bastante sorprendido, pero también me sentí aliviado. Sentí que vencí al sistema. Sentí que había ganado''