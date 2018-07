Deja a su novia y al día siguiente a ella le tocan 72 millones de euros en la lotería

Poco iba a imaginarse Dan White, de 21 años, que al día siguiente de dejar a su novia Courtney, de 19; a esta le tocaría la lotería.

Dan decidió poner fin a su relación después de dos años y probablemente sería Courtney la que peor iba a pasarlo. Y aunque el dinero no da la felicidad al menos podrá darse más de un capricho cuando se sienta más deprimida. La joven compró junto a su hermana un décimo de lotería para celebrar que su madre había vencido un cáncer y resultó premiado con nada más ni nada menos que 61 millones de libras, o lo que es lo mismo, más de 72 millones de euros.

El premio ha sido repartido entre la familia de la joven y la reacción de su ex novio no se ha hecho esperar, ya que fuentes cercanas afirman que está un poco resentido debido a que el novio de Stephanie, hermana de Courtney, también ha recibido una parte del dinero. "Me enteré del premio porque todo el mundo me llamaba sin descanso, incluso mis amigos me enviaban bromas", explica Dan en una entrevista al diario South Wales Echo, y bromea: "Podría darme un millón por cada año que estuve con ella, no le diría que no".