Detienen a un hombre tras agredir sexualmente a una chica en un autobús y eyacular en su brazo

Una joven de 25 años ha sufrido una agresión sexual en un autobús por parte de un hombre que terminó eyaculando en su brazo. En el vídeo grabado por otro pasajero después de la agresión, podemos ver como el individuo de 83 años intenta bajarse del autobús, pero la joven, entre lágrimas, lo impide pidiéndole al conductor que los lleven directamente a comisaría.

La víctima ha explicado lo sucedido en su perfil de Facebook para evitar que les ocurra lo mismo a otras mujeres: "Siento húmedo en mi brazo izquierdo, miro y tengo al viejo". A pesar de la repulsiva escena, la joven explica que su primera reacción fue detenerlo: "Yo lo agarro con toda mi fuerza y más y no lo dejo bajar; sin soltarlo ni un instante le pido al chófer que por favor no abra la puerta y que me lleve a una comisaria".

Eh agresor, que fue detenido, está pendiente de la resolución del juez, por lo que podría terminar en prisión.