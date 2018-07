Un hombre se pone un chaleco lleno de petardos y lo hace estallar

Hay personas que están dispuestas a todo por unos minutos de fama, incluso jugarse la vida. Os presentamos a Zach, un joven norteamericano que no se le ocurrió otra cosa mejor que colocarse un chaleco de petardos alrededor de su cuerpo. No tardó en arrepentirse...

No sabemos en qué momento le pareció a Zach, el joven del vídeo, que envolverse con un par de tracas de petardos sin camiseta era una buena idea. El joven youtuber no sabemos muy bien qué quería conseguir con esto, si era hacerse viral desde luego que lo ha conseguido. En el vídeo se puede ver como enciende la mecha muy decidido pero en el momento que los petardos en cuanto explotan los primeros petardos del cuello el youtuber intenta despegárselos y, seguidamente, se tira a la nieve para intentar apagar la llama. El joven acaba lleno de quemaduras, magulladuras y visiblemente dolorido. Pero aunque se queja por las quemaduras...No parece demasiado preocupado por el estado de tu piel. Cuando consigue hablar le dice a su compañero “ha sido jodidamente horrible, tío” (¿Qué esperaba?). Aunque este no es el único vídeo insensato que tiene el youtuber, su canal, que se llama ‘Too Stupid To Die’ (demasiado estúpido para morir), cuenta con cuatro vídeos en los que, como en este último, intenta atentar contra su vida.

¿Le damos el premio al tonto de la semana?