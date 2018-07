Descubre los 8 perfiles de Tinder que no pensabas que pudieran existir

Tinder es una de esas aplicaciones de ligoteo en la que los usuarios ponen unas cuantas fotografías suyas y se describen en pocas palabras. La aplicación está hecha para buscar a tu media naranja dando like a quien te guste y así poder entablar una conversación y veros personalmente.

Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, muchos usuarios se describen de manera irreal, otros se presentan tal y cómo son e incluso, algunos, pueden llegar a ser demasiado sinceros... Atento a los ocho perfiles más graciosos y realistas de Tinder:

1. Vanessa es clara y admite su bipolaridad de primeras

Junto a su fotografía de perfil, un tanto extravagante se describe así: “Si estás buscando a una chica con personalidad estás de suerte porque yo tengo múltiples- No la escuches”.¡¡Vaya manera más sincera de presentarse!!

2. El Jesucristo del ligoteo

Parece que Jesús, de 21 años, esté en una fiesta de disfraces, pero no. El joven se presenta así a sus futuras novias: “En realidad tengo varios cientos de años, no sé por qué pone 21… Solo he sido clavado una vez y moriría por ti, sabes que me comprometo… también mi padre es un grande. Dale a la derecha si necesitas un Jesús en ti”. ¿Será una broma o estará hablando en serio?

3. Samantha no se anda con rodeos e impone sus normas desde el principio

“Mido 1’52. Quiero hacer cosas adultas contigo… impuestos; pagar la hipoteca; asegurarnos de apagar las luces, nuestra factura fue de 300 dólares este mes”. ¡Suerte Samantha! Ojalá encuentres a alguien con quien compartir hipoteca...

4. Ryan se abre en canal y se sincera

“Equipo líder / Empiezo las fiestas (también puedes ver: entusiasta del bacon; crecedor de barba y semi-profesional de chocar los cinco) Mido 1,63 y te subiré en mis hombros en los conciertos y las piscinas”. ¡Un romántico empedernido, en todas las de la ley!

5. Mikey va con pack incluido

“Somos un pack”, escribe junto a su imagen de perfil. Parece que sin su muñeco no va a ningún sitio...

6. Katie es una chica muy, muy mala…

A pesar de parecer una tía tierna por su foto de perfil, Katie se describe como una chica mala: “¿He oído que te gustan las chicas malas? Yo soy mala en todo”.

7. Maanow sabe lo que no quiere y es muy directa

Con esta chica seguro que los hombres se divierten. Muy directa escribe en su descripción: “Soy Thai y si me mandas una foto de tu pene, puede que te mande una de vuelta”. ¡Uf! No se anda con tonterías...

8. A James le gusta dar paseos con su novia… O no

“Me gusta dar largos paseos en la playa con mi novia, hasta que se me pasa el efecto del LSD y me doy cuenta de que solo estoy arrastrando un maniquí robado en un parking de Wendy”. ¿Esto es real? Ojalá encuentres a tu media naranja algún día, James...