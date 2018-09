Una madre permite que su hijo se tatúe con 9 años y lo retransmite en Facebook

El vídeo de un niño pequeño haciéndose un tatuaje ha desatado la indignación de las redes, que no entienden cómo sus padres pudieron permitirlo.

Los usuarios de Facebook han mostrado su indignación después de que una madre permitiese a su hijo hacerse un tatuaje. El niño, de solo 9 años, lo había pedido encarecidamente y su madre lo permitió. El pequeño terminó con una letra 'S' tatuada en el bíceps, tal como se puede observar en el vídeo.

Por si fuera poco, la escena fue retransmitida por Facebook Live, donde los usuarios no salían de su asombro y comentaban: "No tiene edad suficiente para saber lo que quiere o para tomar cualquier tipo de decisión como esta", o "claramente estos padres no son capaces de emitir un buen juicio con respecto a sus hijos o a ellos mismos".

Cuando la Policía de Ohio (Estados Unidos) acudió la domicilio, se determinó que el pequeño no corría peligro y se confirmó que la madre había autorizado el tatuaje. De hecho, fue ella la que grabó el momento. El tatuador es un joven de 16 años.