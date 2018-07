Tatuarse tuits de famosos como Justin Bieber, Drake o Kanye West, está de moda

"Hay tuits que se los lleva el viento otros que se graban en la piel", este es el eslogan de la empresa TwitterTats, encargada de realizar tatuajes con los mensajes que los famosos escriben en Twitter. Ryan Friedman es el fundador de este negocio que se dedica a vender tatuajes temporales con las frases de cantantes como Kanye West, Ariana Grande, Rihanna, Justin Bieber, Drake, entre otros.

Según ha comentado en una entrevista, creó la empresa después de ver en Instagram a una chica que había hecho un montaje en una imagen, donde había añadido un tuit a su muñeca. Ryan Friedman quiso probar la aceptación de esta idea y se tatuó en el brazo la frase "Thank you for embarking on this creative journey" de Kanye West. Después de que en la cola de un concierto una joven le preguntase dónde se lo había hecho, decidió que eso era un buen negocio. Así que empezó a trabajar con estos tatuajes temporales de algunas celebrities.

Por lo tanto, ahora, todo el que quiera, ya podrá lucir en el brazo, en la pierna o donde más le guste, la frase que su ídolo haya publicado en la famosa red social. Además se reproduce el tuit completo, con la foto de perfil, la fecha y hora de publicación y el número de retuits y de me gustas. Estas calcomanías cuestan unos 10 euros y según su creador duran entre tres y una semana.